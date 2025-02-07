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مصر توجه رسائل هامة عن غزة وترامب ومستقبل سوريا

الجمعة 07 فبراير 2025 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر توجه رسائل هامة عن غزة وترامب ومستقبل سوريا



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، إن مصر تواصل جهودها المكثفة في الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانى منها.

وتناول الوزيران، بحسب بيان للخارجية المصرية، التطورات في سوريا، وأكد عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

وأمس، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.

والتقى عبد العاطي برئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى أمس في القاهرة، واستعرضا تصورا متكاملا للخطط المُعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها.

وأكد الوزير المصري دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتواصلة للعنف بشكل نهائي ودائم.

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