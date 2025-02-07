وزيرة بريطانية: سنعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة

لندن/سما/

قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز إن بريطانيا ستعارض أي جهود لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة ضد إرادتهم.



وقالت دودز للبرلمان: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين، ولا أي تقليص في أراضي قطاع غزة".



وتأتي تصريحات دودز بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة توطين الفلسطينيين والسيطرة على غزة لتطويرها. وقال إنه يتصور بناء منتجع حيث يمكن للمجتمعات الدولية أن تعيش في وئام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اقتراح ترامب "رائع" وحث على دراسته، على الرغم من أنه لم يكن محددا بشأن ما يعتقد أن ترامب يعرضه.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فشل في إدانة اقتراح الرئيس الأمريكي عندما سئل عن القضية خلال لقائه مجموعة من الصحافيين.

لكن داونينج ستريت قال إن رئيس الوزراء يعتزم التحدث مع الرئيس ترامب بشأن الخطط الصادمة.

وردا على سؤال عما إذا كان من المقبول أن موقف المملكة المتحدة يتعارض مع اقتراحات الرئيس الأمريكي بأن أمريكا يمكن أن تسيطر على قطاع غزة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "سنعمل مع الرئيس ترامب وفريقه في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية ديفيد لامي أن بريطانيا لا تزال تدعم حل الدولتين للصراع، وقال: "يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش والازدهار في أوطانهم في غزة، في الضفة الغربية". وقال إن بريطانيا "ستعمل على ضمان وجود مستقبل للفلسطينيين في وطنهم".