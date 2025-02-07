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خامنئي: فلسطين ملك للشعب الفلسطيني

الجمعة 07 فبراير 2025 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: فلسطين ملك للشعب الفلسطيني



طهران/سما/

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن فلسطين كلها هي ملك للشعب الفلسطيني.


ونشر حساب المرشد الإيراني اليوم الخميس على موقع "إكس" عبارة لخامنئي قال فيها: "فلسطين كلها من النهر إلى البحر هي ملك للشعب الفلسطيني".


وفي وقت سابق من اليوم، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ترفض رفضا قاطعا مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وذكر ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وستطوره اقتصاديا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تضرب عرض الحائط بسياسة أمريكية متبعة منذ عقود حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكتب بقائي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي": "خطة إخلاء غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة تعد استمرارا لخطة النظام الصهيوني للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل".

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