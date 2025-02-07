ترامب: "إسرائيل" ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة عند انتهاء القتال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة عند انتهاء القتال، وإن الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمنا.

وكتب ترامب عبر منصة Truth Social: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة إلى الولايات المتحدة عند انتهاء القتال. كان من الممكن أن يتم بالفعل إعادة توطين الفلسطينيين، في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة".

وأضاف: "سيكون لديهم في الواقع فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارا. ستبدأ الولايات المتحدة، بالعمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحدا من أعظم وأروع التطورات من نوعها على وجه الأرض. لن تكون هناك حاجة لجنود من قبل الولايات المتحدة وسيعم الاستقرار في المنطقة".

ويأتي التصريح بعد أن كشف ترامب مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة من حلفاء وخصوم الولايات المتحدة الذين أجمعوا على دعمهم لـ"حل الدولتين".