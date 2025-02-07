  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجزائر تؤكد رفضها لمخططات تهجير وإفراغ غزة من سكانها

الجمعة 07 فبراير 2025 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تؤكد رفضها لمخططات تهجير وإفراغ غزة من سكانها



الجزائر/سما/

أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.


وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تطلعها في أن "تتواصل جهود مجموعة الوساطة بدعم دولي واسع النطاق لضمان ترسيخ هذا اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذه في خضم انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية".


وشددت على "رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم"، مجددة التأكيد على "قناعتها الراسخة من أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط  بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وفق صيغة الدولتين".

وجزمت "حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني"، محذرة من أن "محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب  عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

وأثارت هذه الخطوة المفاجئة إدانة سريعة من المملكة العربية السعودية وتركيا والمنظمات الفلسطينية ذات الثقل الإقليمي.

وقالت الصين إنها تعارض الترحيل القسري لسكان غزة بينما قالت روسيا إنها تدعم حل الدولتين.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

#الجزائر #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة نتنياهو التي قدمها لـ"ترامب" لإنهاء الحرب : مغادرة قادة حماس غزة

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

الأخبار الرئيسية

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

photo_2025-02-07_18-06-10

أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

67a5ece84236040ccf42b131

"السعودية قد تتدخل إذا عاد الصراع بين إسرائيل مع مصر والأردن".. كاتب إسرائيلي يحذر

67a5c6194c59b7597634603a

غالانت يكشف تفاصيل اغتيال هنية وشكر

67a59f1c4c59b75976346010

صحيفة ألمانية: ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية