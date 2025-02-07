هنغاريا: مقترحات ترامب مبتكرة إلى حد صادم"،

بودابست/سما/

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن الكثير من أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي خطط "مبتكرة على نحو صادم".





جاء ذلك وفقا لما قاله سيارتو في حوار له مع شبكة "فوكس نيوز"، حيث تابع: "ربما تكون العديد من مقترحات ترامب مبتكرة إلى حد صادم"، وأشار إلى أن ترامب نجح في السابق بإبرام الاتفاقات الإبراهيمية بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، رغم أن كثيرين اعتبروا ذلك مستحيلا.

لكن وزير الخارجية الهنغاري لم يكن متأكدا من أن مقترح ترامب بشأن قطاع غزة سوف يحظى بقبول جيران إسرائيل من الدول العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة" على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". في الوقت نفسه، وصف قطاع غزة الحالي بأنه "موقع هدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص الأردن ومصر وجهة لهم. ولم يستبعد ترامب أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارة القطاع شخصيا.

وقد قدم الجمهوريون مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لاستبدال اسم منطقة الضفة الغربية في الوثائق الرسمية باسم "يهودا والسامرة" التوراتي.

وقد أدانت حركة "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع. وقال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل إن فلسطين تعارض فكرة الرئيس الأمريكي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في كلمة له أمام البرلمان، إن قطاع غزة "تجربة فاشلة"، ودعا إلى الاستماع إلى أفكار ترامب بشأن إعادة توطين سكان القطاع في دول أخرى.