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مجلس حقوق الإنسان الأممي يوضح صفة الولايات المتحدة و"إسرائيل"

الجمعة 07 فبراير 2025 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس حقوق الإنسان الأممي يوضح صفة الولايات المتحدة و"إسرائيل"



نيويورك/سما/

قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة باسكال سيم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستبقيان مراقبين في المجلس طالما أنهما دولتان عضوان في الأمم المتحدة.

جاء ذلك وفقا لتصريحات سيم لوكالة "نوفوستي"، حيث أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ما دامتا عضوين في الأمم المتحدة، وستبقى اللافتة التي تحمل اسم دولتيهما في الغرفة، وبإمكانهما الدخول متى شاءتا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق على قرار انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عقب الولايات المتحدة، انسحاب إسرائيل من المجلس

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