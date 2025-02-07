سموتريتش يحتفي بتعليمات كاتس بشأن تهجير سكان غزة

القدس المحتلة/سما/

هنأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على إصداره تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طواعية".

وقال سموتريتش في تصريح اليوم الخميس: "أهنئ وزير الدفاع على قراره بإصدار تعليمات إلى جيش الدفاع الإسرائيلي للاستعداد للوفاء بدورنا في برنامج الهجرة والسماح بمغادرة سكان غزة إلى الدول المستقبلة".

وأضاف سموتريتش: "لا يوجد حل واقعي آخر من شأنه أن يضمن السلام والأمن لإسرائيل والرفاهية الشخصية لسكان غزة".

وانتقد وزير المالية الإسرائيلي طريقة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لإسرائيل، وقال في تصريح للقناة السابعة: "مررنا بسنتين صعبتين للغاية مع إدارة بايدن، كان هناك دعم لإسرائيل من إدارته في بداية الحرب، لكنه تحول ببطء إلى كثير من الضغوط والمعارضة".

وذكر أن حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية الذي فرضته إدارة بايدن خلال الحرب "كلف الجيش الإسرائيلي أرواح عدد من الجنود".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طواعية"، وذلك في أعقاب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لمستقبل القطاع.

وأعرب كاتس، حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، عن دعم ما وصفها بـ"الخطة الجريئة" لترامب والتي تتيح "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من القطاع "إلى أماكن مختلفة"، متهما حركة "حماس" بأنها "تمنع السكان من المغادرة، وتستغلهم كدروع بشرية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع صرح ترامب بأن الفلسطينيين "لا يمتلكون خيارا بديلا" عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.

واعتبر ترامب أن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش و"لا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليها".