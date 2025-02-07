مستشارو ترامب: خطة السيطرة على غزة كانت مجرد "فكرة خيالية"

واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن العديد من مستشارين للرئيس الأمريكي دونالد لترامب توقعهم أن تختفي فكرة "ملكية غزة بعد أن اتضح لترمب أنها غير قابلة للتطبيق".



ونقلت الصحيفة عن مستشارين ترامب "قولهم اتضح للرئيس الأمريكي أن الفكرة غير قابلة للتطبيق ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل بحلول ظهر أمس الأربعاء".

ولكن دان شابيرو، الذي شغل منصب السفير الأمريكي في إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال إن "مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى إثارة المزيد من التطرف" مضيفا "مقترح ترامب ليس جادا".

وأوضح أن "احتمالات سيطرة الولايات المتحدة على غزة بتكلفة هائلة من الدولارات والقوات، تعادل احتمالات دفع المكسيك ثمن الجدار أو استيلاء الولايات المتحدة على نفط العراق".

وتابع شابيرو "أن الخطر هو أن المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية سوف يأخذون الأمر حرفيا وعلى محمل الجد، ويبدأون في التصرف بناء عليه".

كما أشار إلى أن هذا الأمر "قد يعرض إطلاق سراح المزيد من الرهائن للخطر، ويقوض احتمالات التوصل إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي".

وقالت الصحيفة إنه عندما أعلن الرئيس ترامب عن اقتراحه بتولي الولايات المتحدة ملكية غزة يوم الثلاثاء الماضي، صدم حتى كبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة.

وأضافت "بينما بدا إعلانه رسميا ومدروسا فقد قرأ الخطة من ورقة، لم تجر حتى الإدارة الأمريكية التخطيط الأساسي لفحص جدوى مقترح السيطرة على غزة"، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالمناقشات، ولم يسمح لهم بالتحدث علنا.

وذكرت الصحيفة أنه "داخل الحكومة الأمريكية، لم تكن هناك اجتماعات مع وزارة الخارجية أو البنتاغون، كما يحدث عادة لأي اقتراح جاد للسياسة الخارجية".

وأخبر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم صحيفة "نيويورك تايمز" أنهم ما زالوا يحاولون معرفة أصل الفكرة، واعتبروها "خيالية حتى بالنسبة للسيد ترامب".