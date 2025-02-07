بكين تجدد: غزة للفلسطينيين ولا يمكن أن تخضع لشريعة الغاب

بكين/سما/

في ثالث بيان من نوعه خلال يومين، أكدت بكين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولا يمكن أن يخضع لشريعة الغاب، وذلك تعليقا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون اليوم الخميس: "غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. ولا يمكن أن تكون ورقة للمساومة في الصفقات السياسية ولا يمكن أن تخضع لشريعة االغاب.. الصين ضد التهجير القسري لسكان غزة".



وأشار قوه جياكون إلى أن الصين "تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" ضروري في إدارة غزة بعد الحرب.

وكان ترامب قد اقترح الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص الأردن و مصر كأماكن لإقامتهم. ولم يستبعد أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارتها شخصيا.