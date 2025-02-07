  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بكين تجدد: غزة للفلسطينيين ولا يمكن أن تخضع لشريعة الغاب

الجمعة 07 فبراير 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بكين تجدد: غزة للفلسطينيين ولا يمكن أن تخضع لشريعة الغاب



بكين/سما/

في ثالث بيان من نوعه خلال يومين، أكدت بكين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولا يمكن أن يخضع لشريعة الغاب، وذلك تعليقا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع.


وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون اليوم الخميس: "غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. ولا يمكن أن تكون ورقة للمساومة في الصفقات السياسية ولا يمكن أن تخضع لشريعة االغاب.. الصين ضد التهجير القسري لسكان غزة".


وأشار قوه جياكون إلى أن الصين "تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" ضروري في إدارة غزة بعد الحرب.

وكان ترامب قد اقترح الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص الأردن و مصر كأماكن لإقامتهم. ولم يستبعد أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارتها شخصيا.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة نتنياهو التي قدمها لـ"ترامب" لإنهاء الحرب : مغادرة قادة حماس غزة

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

الأخبار الرئيسية

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

photo_2025-02-07_18-06-10

أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

67a5ece84236040ccf42b131

"السعودية قد تتدخل إذا عاد الصراع بين إسرائيل مع مصر والأردن".. كاتب إسرائيلي يحذر

67a5c6194c59b7597634603a

غالانت يكشف تفاصيل اغتيال هنية وشكر

67a59f1c4c59b75976346010

صحيفة ألمانية: ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية