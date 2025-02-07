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مسؤول إسرائيلي: ترامب أكد لنتنياهو أن مصر والأردن ستوافقان في نهاية المطاف على قبول الفلسطينيين

الجمعة 07 فبراير 2025 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: ترامب أكد لنتنياهو أن مصر والأردن ستوافقان في نهاية المطاف على قبول الفلسطينيين



واشنطن/سما/

قال مسؤول إسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مصر والأردن ستوافقان في نهاية المطاف على قبول الفلسطينيين في أراضيهما.


وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب قال أثناء جلوسه هو ونتنياهو في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، لمناقشة إعادة بناء غزة: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".


وحسب مسؤولين مطلعين على الاجتماع ومن بينهم أعضاء في مجلس الوزراء وكبار مستشاري ترامب، قال الأخير: "هذا ما أريد أن أفعله"، ثم عرض خطة أكثر طموحا بكثير مما ناقشه هو ومساعدوه في وقت سابق من اليوم: "ستتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة... وسوف نقوم بتطويره".

وقال مصدر للموقع إن ترامب أراد شيئا أكبر وأكثر جرأة وأكثر إثارة للدهشة. ولهذا السبب قرر أن يقول إنه يجب إخراج الفلسطينيين "بشكل دائم" من غزة لإعادة البناء، وإن الولايات المتحدة يجب أن تتولى السيطرة على القطاع لتطويره، مشيرا إلى أن هذا التحول الهائل يعكس تفكير ترامب والمناقشات الخاصة التي أجراها حول غزة منذ أكثر من شهرين.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على الاجتماع إن ترامب خصص معظم وقته لرؤيته لغزة، وأكد لنتنياهو أن مصر والأردن ستوافقان في نهاية المطاف على قبول الفلسطينيين في أراضيهما، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بذلك.

وأضاف: "لم يخبر ترامب بيبي من أين أتت هذه الفكرة، لكنه قال في اللقاء إنه سيدرجها في بيانه في المؤتمر الصحفي، وهذا ما حدث".

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