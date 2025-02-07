هيئة إغاثة تركية تقيم 6 مخيمات لإيواء النازحين في مناطق متفرقة بغزة

وأوضح البيان أن هذه المخيمات، التي تم إنشاؤها في مناطق متفرقة من القطاع بعد وقف إطلاق النار الأخير، تؤوي حاليا 870 أسرة فلسطينية، بما يعادل 4350 فردا، يعيشون في 688 خيمة مجهزة بمرافق أساسية تلبي الاحتياجات الإنسانية.

وتشمل هذه المرافق بنية تحتية، ومساجد، ومرافق تعليمية، ومراكز صحية.

وتم تمويل إنشاء المخيمات من خلال تبرعات ولايات تركية، أبرزها أنقرة وإسطنبول، ويعد "مخيم قونيا"، الذي شيد بدعم من متبرعين من ولاية قونيا وسط تركيا، أكبر هذه المخيمات.

وأكد البيان أن الهيئة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة في المرحلة المقبلة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أفاد بأن إسرائيل دمرت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع خلال أكثر من 15 شهرا من الهجمات، بما في ذلك المنازل والمنشآت الحيوية والخدماتية.

ورغم عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم، إلا أنهم فوجئوا بحجم الدمار الهائل، مما دفع بعضهم إلى إعادة نصب خيام النزوح المهترئة قرب أنقاض منازلهم.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، يتضمن ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء المراحل التالية بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.