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شولتس حول خطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: غير مقبولة

الجمعة 07 فبراير 2025 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شولتس حول خطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: غير مقبولة



برلين/سما/

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الخطط "غير مقبولة".


جاء ذلك خلال فعالية انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لودفيغسبورغ، حيث قال شولتس: "أرفض تماما ما طرحه الرئيس ترامب، لا ينبغي لنا نقل سكان غزة إلى مصر".

وأضاف أن الجهود يجب أن تبذل لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وضمان التعايش السلمي بين دولتي فلسطينية وإسرائيل.

وكان ترامب قد أعلن خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، كما اقترح إعادة توطين سكان غزة في دول عربية أخرى في المنطقة.

وهذه التصريحات أثارت انتقادات دولية واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وردا على ذلك، حاولت الإدارة الأمريكية تخفيف حدة التصريحات، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "لم يكن هذا بمثابة خطوة عدائية"، واصفا اقتراح ترامب بأنه "عرض سخي للغاية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مهتمة فقط بجعل المنطقة الساحلية صالحة للسكن مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العيش هناك في الوقت الحالي.

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