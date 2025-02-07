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صافحت الرئيس اللبناني مرتدية خاتم نجمة داود.. أورتاغوس تثير غضب اللبنانيين

الجمعة 07 فبراير 2025 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صافحت الرئيس اللبناني مرتدية خاتم نجمة داود.. أورتاغوس تثير غضب اللبنانيين



بيروت/سما/

انتشرت عبر منصة "إكس" صورة للرئيس اللبناني جوزيف عون وهو يصافح نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، وهي ترتدي خاتما يحمل نجمة داود.

 

وقد نشرت حساب الرئاسة الصور حيث ظهرت أورتاغوس وهي تصافح الرئيس عون باليد التي ترتدي فيها الخاتم.

وأثار تصريحها من القصر الجمهوري، الذي شكرت فيه إسرائيل على "هزيمة حزب الله"، غضبا شعبيا واسعا، خصوصا أن التصريح تزامن مع مقتل أب وبناته الثلاث بعد انفجار منزل كانت قد فخخته القوات الإسرائيلية قبل انسحابها من بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

وكانت مورغان أورتاغوس من أبرز المؤيدين للعلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واعتنقت اليهودية بعد زواجها.

وخلال فترة عملها كمتحدثة باسم وزارة الخارجية في ولاية إدارة ترامب الأولى، دعمت باستمرار السياسات المؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوسط في اتفاقيات أبراهام.

وفي كلمة لها في السابق أمام منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"، قالت أورتاغوس: "لا ينبغي لنا أبدا أن نتخلى عن حليفتنا إسرائيل".

هذا وانتشرت صورا لأورتاغوس في مناسبات مختلفة وهي ترتدي سلسلة حول عنقها وفيها نجمة داود، وإحدى هذه الصور جمعتها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما ارتدتها خلال حفل تنصيب ترامب رئيسا، وخلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة.

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