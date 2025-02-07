  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: مسيرات شعبية رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين

الجمعة 07 فبراير 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: مسيرات شعبية رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين



عمان/سما/

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية وفي وسط المدينة، وذلك رفضا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.


وخلال الوقفات الاحتجاجية، أكد المشاركون رفضهم القاطع لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرين ذلك جزءا من "مؤامرة الوطن البديل" وتهويد القدس.

كما طالب المشاركون بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية، بالمحافظة على هوية الدولة الأردنية والمجتمع الأردني.


ويتهم المشاركون بالاحتجاجات، الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل في "دعم مخططاتها التوسيعة على حساب اغتيال القضية الفلسطينية  وحق العودة وزعزة استقرار وأمن الأردن".


وجاءت هذه التحركات الشعبية في ظل تصاعد المخاوف من مخططات أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة.

حيث كشف ترامب مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة من حلفاء وخصوم الولايات المتحدة الذين أجمعوا على دعمهم لـ"حل الدولتين".

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة نتنياهو التي قدمها لـ"ترامب" لإنهاء الحرب : مغادرة قادة حماس غزة

المجندة الإسرائيلية: “في قلبي رجلٌ قسامي.. سنا كجك

برلماني مصري يكشف عن عرض مالي فلكي قدمه ترامب للسيسي مقابل صفقة تهجير غزة

اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية أمر مستحيل.. ولا مانع من إقامتها بالسعودية

غالانت يقر بإصراره على مهاجمة غزة أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ودولا عربية لمناقشة خطة ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

الأخبار الرئيسية

ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة

photo_2025-02-07_18-06-10

أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

67a5ece84236040ccf42b131

"السعودية قد تتدخل إذا عاد الصراع بين إسرائيل مع مصر والأردن".. كاتب إسرائيلي يحذر

67a5c6194c59b7597634603a

غالانت يكشف تفاصيل اغتيال هنية وشكر

67a59f1c4c59b75976346010

صحيفة ألمانية: ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية