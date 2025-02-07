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الرئيس اللبناني: الاستقرار في الجنوب مرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي

الجمعة 07 فبراير 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: الاستقرار في الجنوب مرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي



بيروت/سما/

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاستقرار في الجنوب مرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده.


وخلال استقباله نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس أكد عون أن "الاستقرار في الجنوب يرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها، وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده، بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 نوفمبر الماضي. كما يعد إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءا لا يتجزأ من الاتفاق".


وشدد على أنه "يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها"، معلنا أن "الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، على أن يُنجز الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير".

وأكد عون "استمرار التعاون مع القوات الدولية بشكل بناء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجيا إلى المناطق المحررة، التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش".

وعن تشكيل الحكومة قال عون إن "المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل الى خواتيمها، على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم".

#لبنان #اسرائيل

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