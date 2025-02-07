كاتس يستفز المصريين.. والقاهرة تبدي غضبها

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القاهرة أبدت غضبها محذرة من عواقب كارثية لانتهاك القانون الدولي بعد إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي تعليماته للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة.



وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن ردود فعل قوية خرجت من القاهرة على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وحذرت من المساس بهذا الملف الشائك.

وقد حذرت مصر، الخميس، من عواقب تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن بدء تنفيذ خطة إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك دون الإشارة إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.

وأصدر كاتس، صباح أمس، تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع طواعية.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه "يرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي ترامب"، قائلا: "يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم - وستتضمن الخطة خيارات للخروج عند المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو".

وأجرى كاتس، مساء أمس، تقييما للوضع الأمني في هذا الموضوع مع رئيس الأركان، الفريق أول هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس الأركان المعين، اللواء (احتياط) إيال زامير، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، ورئيس القيادة الاستراتيجية في الجيش اللواء (احتياط) نيتسان ألون، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن هذه "التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهو ما يستوجب المحاسبة".

وحذرت القاهرة من "العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف عملية التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار، ويدمرها، ويثير العودة إلى تجدد القتال، فضلا عن المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك على المنطقة بأسرها".

كما جددت مصر التأكيد على رفضها "أي مقترح أو رؤية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والسيطرة عليها بشكل مؤقت أو دائم". وأكدت وزارة الخارجية في القاهرة أنه "يجب التعامل مع جذور الصراع".

وعقب لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء إن الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط والذي دمرته الحرب بشكل كبير، يجب أن ينتقل إلى ملكية الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن القطاع الفلسطيني المحاصر يمكن أن يتحول تحت قيادة أمريكا إلى ريفييرا الشرق الأوسط. ويهدف ترامب إلى إعادة توطين دائمة لقرابة مليوني فلسطيني، من سكان القطاع، في دول أخرى الأمر الذي يعتبر خبراء انتهاكا للقانون الدولي.

وقوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.