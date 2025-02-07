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ساعر يرحب بقرار ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة 07 فبراير 2025 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يرحب بقرار ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية



القدس المحتلة/سما/

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفا تصرفات المحكمة بأنها "غير أخلاقية".


وكتب ساعر في منشور عبر منصة "إكس": "أرحب بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس ترامب بفرض عقوبات على ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أن "المحكمة تلاحق بشكل مهووس إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقادتها".

وأضاف: "المحكمة تعمل بدون ولاية قضائية، لأن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على اتفاقية روما وليستا عضوين في المحكمة"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما ديمقراطيتان مزدهرتان، تمتلكان جيوشا تلتزم بالقانون الدولي".

ووصف تصرفات هذه المحكمة بأنها "غير أخلاقية ولا تستند إلى أي أساس قانوني. المحكمة الجنائية الدولية لا تعمل وفقا للقانون الدولي، بل تضر به وتقوضه".

#جدعون ساعر #ترامب

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