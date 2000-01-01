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أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة

الجمعة 07 فبراير 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة ينشر أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة



غزة/سما/

نشر الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم السبت، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وقال أبو عبيدة في تصريح على حسابه في تلغرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت عن الأسرى الصهاينة، الياهو داتسون يوسف شرابي، أور ابراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

والسبت الماضي سلمت كتائب القسام الدفعة الرابعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وتضمنت الدفعة إطلاق الأسير الإسرائيلي كيث شمونسل حيث جرى تسليمه لمنظمة الصليب الأحمر الدولي في ميناء غزة، وسط حشود كبيرة من عناصر الكتائب، إلى جانب احتشاد الفلسطينيين أثناء عملية التسليم.

وبالتزامن، سلمت كتائب القسام، أسيرين إسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وهما الأسيرين عوفر كالديرون وياردين بيباس.

واحتشد المئات من الفلسطينيين، فيما رفعت صور قادة "القسام" الذين اغتالتهم قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة بغزة في موقع تسليم الأسيرين الإسرائيليين.

ومقابل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرا بينهم 111 من أسرى قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر لعام 2023.

وتعد هذه الدفعة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تمتد لـ42 يوما، وتنص على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة، سواء الأحياء أو الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

 

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