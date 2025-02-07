مسؤولون بالجيش الإسرائيلي يشككون بخطة ترامب لتهجير سكان غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي شككوا خلال اجتماعات سرية بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وإمكانية تنفيذها.



وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقد يوم أمس جلسة تقييم أولية مع قادة الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن بشأن إمكانية السماح لسكان غزة بالخروج طوعا من القطاع، وفقا للخطة التي عرضها ترامب، كاشفة أن المسؤولين الكبار في الجيش أعربوا في جلسات مغلقة عن تشاؤمهم.



ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم: "لو لم تُعرض الخطة بهذه الطريقة من قبل ترامب ولم يتم تأطيرها فورا كعملية ترحيل قوبلت بمعارضة حادة من الدول العربية، ربما كان من الممكن تحريك هذا المسار بهدوء نسبي وبشكل تدريجي وذكي".

وأضافوا: "حماس لا تزال تسيطر على القطاع ولن تسمح لسكان غزة بالخروج منه. عناصرها منعوا ذلك بالفعل عند نقاط التفتيش في جنوب القطاع عندما بدأوا يلاحظون أن أثرياء غزة يحاولون الفرار إلى سيناء عبر رفح"، مشيرين إلى أن "الكرامة الفلسطينية المرتبطة بالأرض ستؤثر على رغبة أي من الغزيين في الهجرة، لأنهم إن فعلوا ذلك، فسيتم اعتبارهم خونة بعد النكبة الإضافية التي تعرضوا لها خلال الحرب"