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مصر ترد على "إسرائيل" بعد تصريحات بشأن تسليح الجيش المصري

الجمعة 07 فبراير 2025 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترد على "إسرائيل" بعد تصريحات بشأن تسليح الجيش المصري



القاهرة/سما/،

رد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق على مداخلة عن سبب حاجة مصر للتسلح، وقال إن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي.


وجاء رد المسؤول المصري على تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة والتي تساءل خلالها عن سبب حاجة مصر إلى التسلح رغم غياب التهديدات.

وأوضح عبد الخالق، في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بما أنه أعطى نفسه حق التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة، وهي أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة بتسليح كاف ومتنوع".

وتابع عبد الخالق قائلا: "ولا يخفى أن الردع وتوازن القوى في أنحاء العالم كافة يضمنان السلام والاستقرار، والشرق الأوسط ليس استثناء".

وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن التزام بلاده بالسلام باعتباره خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن مصر هي أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط.

وأردف قائلا "لكنها (مصر) قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قومي وتاريخ يمتد لآلاف السنين، والعقيدة العسكرية المصرية دفاعية، كما أنها قادرة على الردع".

وقال إن المجموعة العربية أصدرت 4 قرارات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومتمسكة بثوابت الموقف العربي الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني وترفض التطهير العرقي وعمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وموقف مصر ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

#مصر #اسرائيل

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