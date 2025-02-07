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استقالة موظف من وزارة ماسك بسبب منشورات عنصرية على "إكس"

الجمعة 07 فبراير 2025 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة موظف من وزارة ماسك بسبب منشورات عنصرية على "إكس"



واشنطن/سما/

استقال أحد موظفي وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب علاقته بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى العنصرية وتحسين النسل العنصري.


وذكرت شبكة CNBC أنه تمت الموافقة على السماح بوصول الموظف ماركو إلز وموظف آخر إلى نظام الدفع في وزارة الخزانة الأمريكية، لكن قاضيا فيدراليا قيد قدرته على الوصول إلى البيانات.


وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها وجدت روابط بين إليز، البالغ من العمر 25 عاما، وحساب على منصة "إكس" والذي تم حذفه في ديسمبر.

وذكرت الصحيفة أن "حساب @nullllptr المحذوف كان يستخدم سابقا اسم المستخدم @marko_elez، كما تظهر مراجعة للمشاركات المؤرشفة. وصف المستخدم الذي يقف خلف الحساب نفسه بأنه موظف في SpaceX وStarlink، وهي أماكن عمل بها إلز".

وأفادت بأن @nullllptr كتب على "إكس" في سبتمبر: "لا يمكنك أن تدفع لي مقابل الزواج من خارج عرقي".

وكتب الحساب في الشهر نفسه: "تطبيع الكراهية الهندية"، في إشارة إلى منشور يشير إلى انتشار الأشخاص من الهند في وادي السيليكون.

وفي منشور آخر في يوليو، كتب: "للعلم فقط، كنت عنصريا قبل أن يصبح الأمر رائعا". وفي يونيو، كتب: "لا أمانع على الإطلاق إذا تم محو غزة وإسرائيل من على وجه الأرض".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحيفة إن إليز استقال بعد أن استفسرت الصحيفة عن الحساب.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض استقالة إليز لقناة CNBC.

وفي مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه قام شخصيا بفحص أحد موظفي الخزانة من فريق DOGE، مضيفا: "هؤلاء محترفون مدربون تدريبا عاليا. هذه ليست فرقة متجولة تتجول للقيام بالأشياء. هذا أمر منهجي وسيحقق وفورات كبيرة".

#ايلون ماسك

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