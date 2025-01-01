واشنطن/سما/

أفاد مسؤولان إسرائيليان ومصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف فبراير.



وستكون هذه أول رحلة لروبيو إلى المنطقة منذ توليه منصبه وتأتي وسط الضجة التي أحدثتها خطة الرئيس ترامب بـ"السيطرة الأمريكية على غزة".

وبينما أشاد القادة الإسرائيليون بالخطة وبدأوا في اتخاذ خطوات للتحضير لتنفيذها، أعربت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة عن معارضتها الشديدة لها.

وأرسل خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى روبيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع أعربوا فيها عن قلقهم بشأن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وطالبوا بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة الإعمار، وفقا لنسخة من الرسالة حصل عليها موقع "أكسيوس".

ومن المتوقع أن يشارك روبيو في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يبدأ في 14 فبراير في ألمانيا، وفق ما قال مسؤول ألماني كبير لأكسيوس.

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون والمصدران المطلعان "أكسيوس" أن روبيو يخطط للسفر إلى المنطقة من ميونيخ وزيارة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وربما المزيد من البلدان. ​​



ولم يتضح بعد ما إذا كان روبيو سيزور الضفة الغربية أيضا ويلتقي بقيادة السلطة الفلسطينية.

ولكن أفاد مصدر فلسطيني بأن وزارة الخارجية أبلغت المسؤولين الفلسطينيين أن روبيو سيزور السلطة الفلسطينية أيضا إذا سافر إلى إسرائيل.

ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلبات التعليق.

ومن المتوقع أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في واشنطن يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، وفقا لما قاله مصدران لـ"أكسيوس".

وستتم محادثات الصفدي قبل اجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقال المصدران إن وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من المتوقع أن يزور واشنطن العاصمة في الأيام القليلة المقبلة، في حين يصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى واشنطن الاثنين، بحسب مصدر مطلع.