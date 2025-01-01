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مشاورات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة لبحث "تهجير الفلسطينيين"

الجمعة 07 فبراير 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة لبحث "تهجير الفلسطينيين"



القاهرة/سما/

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن توجه لعقد قمة عربية "طارئة"، أواخر فبراير الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية.


وقالت المصادر أمس الخميس، إن مصر تعقد حاليا مشاورات مع الدول العربية بشأن عقد القمة الطارئة لبحث آخر المستجدات المتعلقة "بتهجير الفلسطينيين" الذي سيهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناتهم، وفق ما أفادت قناة "المملكة".

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من القمة "التوافق على إجماع عربي حول رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وتوحيد الصف العربي لمواجهة محاولات تهجيرهم، والوقوف بحزم أمام هذه المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية".

واعتبرت المصادر أن انعقاد القمة "خطوة مهمة لتوحيد الجهود العربية لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم".

وكان ترامب قد اقترح فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو الثلاء الماضي في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

#تهجير الفلسطينيين

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