المفوضية الأوروبية: فرض عقوبات على الجنائية الدولية تقويض لجهود المساءلة العالمية

بروكسل/وكالات/

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العنوني، إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود المساءلة العالمية.

وأكد العنوني في بيان، اليوم الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية لها أهمية كبيرة في دعم العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء الأمر التنفيذي الأميركي الذي يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما.

وأردف: "الأمر التنفيذي (الأميركي) من شأنه أن يشكل تحديا خطيرا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ويهدد بالتأثير في التحقيقات والإجراءات الجارية".

ولفت إلى أن القرار الأميركي يمكن أن يؤثر على سنوات من الجهود لضمان المساءلة في أنحاء العالم.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب آثار الأمر التنفيذي ويدرس اتخاذ خطوات أخرى محتملة.