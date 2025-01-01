"التربية" تطالب بحماية المدارس من اعتداءات الاحتلال في شمال الضفة

رام الله/سما/

أعربت وزارة التربية والتعليم العالي، عن ضرورة تحمل المؤسسات الأممية دورها في حماية المؤسسات التعليمية في ظل الاعتداءات المستمرة والممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدارس والمرافق التعليمية في محافظات جنين وطولكرم وطوباس والأغوار الشمالية، والتي ما زالت مستمرة منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه وبعد ما تعرضت له مدارس غزة من إبادة تعليمية، جاءت هذه الهجمة المسعورة التي أسفرت عن تدمير العديد من المرافق التعليمية، ومنها مدرسة طمون واقتحام مدارس أخرى مثل مدرسة العدوية، مما أدى إلى تعطيل الدوام الدراسي في حوالي 100 مدرسة في هذه المحافظات.

وأكدت الوزارة، أن هذه الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال في التعليم.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الفاقد التعليمي فحسب، بل تطال أيضًا الجانب النفسي للطلبة والمدرسين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للمرافق التعليمية، مما يعرقل سير العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على حق الأطفال في التعليم بشكل آمن.

وفي هذا السياق، طالبت الوزارة المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اليونسكو، اليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية حقوق الأطفال والتعليم، والعمل على وقف هذه الاعتداءات المتواصلة التي تهدد استقرار العملية التعليمية في فلسطين.

وأشارت إلى أنها لن تتوانى عن مواصلة جهودها لحماية المؤسسات التعليمية، وستظل تتابع هذا الملف على مختلف الأصعدة، معربةً عن أملها في أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حق أطفال فلسطين في التعليم في بيئة آمنة.