لمحة عن الرومانسية: تجربة طهي حصرية في يوم عيد الحب في استوديو إيكول دوكاس أبوظبي

في يوم الفالنتاين هذا العام، احتفلوا بالحب بشكل مُميّز في استوديو إيكول دوكاس أبوظبي، حيث تنتظركم أمسية لا تُنسى من الطهي وتناول الطعام والرومانسية. في أجواء ساحرة مُضاءة بالشموع تحت السماء المرصّعة بالنجوم، ندعو الأزواج للانطلاق في رحلة طهي فريدة من نوعها، حيث يبدعون معاً ليس فقط في إعداد وجبة فاخرة، بل في خلق ذكريات لا تُنسى.

مغامرة طهي رومانسية – أكثر من مجرد وجبة، إنها قصة حب

للأزواج الذين يبحثون عن تجربة حميمة ومثيرة، توفر هذه الجلسة التفاعلية التي تستمر لمدة ساعتين ونصف، المزيج المثالي من الشغف وفن الطهي. تحت إشراف فريق الطهاة المحترف في استوديو إيكول دوكاس أبوظبي، سيقوم الشريكان معاً بإعداد قائمة طعام من ثلاث أطباق تمّ اختيارها بعناية، تضمّ المقبلات الفاخرة، الطبق الرئيسي الشهي، الحلوى المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى مشروب موكتيل مُميّز.

كافة تفاصيل الأمسية مُصمّمة لتسحر الحواس – من التراس الخارجي الساحر المضاء بالشموع والمزيّن بديكورات الطاولات المُرتبة خصيصاً، إلى الألحان العذبة التي تعزف في الخلفية، لتضفي أجواءً حالمة على ليلة سحرية حقاً.

قائمة طعام خاصة ليوم عيد الحب

المقبلات: سلطة بوراتا

الطبق الرئيسي: كابيليتي في مرق

الحلوى: توت العليق والفانيليا والفلفل الحلو

المشروب: موكتيل مميز

ستُقام تجربة عيد الحب الحصرية في 14 فبراير 2025، من الساعة 6:00 مساءً إلى 9:00 مساءً، بسعر 740 درهماً إماراتياً لكل زوجين.

عن استوديو إيكول دوكاس أبوظبي

إيكول دوكاس هي شبكة من المدارس تأسست في 1999 على يد الشيف المتعدد النجوم آلان دوكاس، وتخصصت في نقل الخبرات الاستثنائية في فنون الطهي والمعجنات الفرنسية.

تدير إيكول دوكاس ثلاث مدارس في فرنسا – استوديو باريس، حرم باريس، ومدرسة المعجنات الوطنية العليا، بالإضافة إلى مدارس دولية في – حرم مانيلا في الفلبين، حرم غوروغرام في الهند، استوديو ناي ليرت في بانكوك، وتستوديو أبوظبي في الحصن، المؤسسة الثقافية في أبوظبي. جميعها united by a passion for gastronomy shared with both seasoned professionals and food enthusiasts.

تسعى هذه المجموعة الواسعة من البرامج لتلبية جميع احتياجات التدريب: من برامج قصيرة للخبراء أو عشاق الطعام إلى برامج مكثفة لمدة شهرين، أربعة أشهر، أو ستة أشهر، إلى برامج بكالوريوس لمدة ثلاث سنوات في فنون الطهي والمعجنات. إيكول دوكاس هي جزء منSommet Education، الرائدة عالميًا في التعليم الفندقي.

