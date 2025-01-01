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الاعلامي الحكومي : الاحتلال لم يلتزم بتعهداته الإنسانية في قطاع غزة

الجمعة 07 فبراير 2025 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي : الاحتلال لم يلتزم بتعهداته الإنسانية في قطاع غزة



غزة / سما/

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتدهور بشكل خطير، رغم مرور 20 يومًا على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح سلامة معروف، مدير المكتب، في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، رغم وضوح بنوده واحتياجات المواطنين.

وأشار معروف إلى أن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تُنفذ بشكل كامل، مما يزيد من معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة.

وأكد أن الاتفاق، الذي يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بما في ذلك 50 شاحنة وقود و60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة لإيواء النازحين.

وأوضح معروف أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق لم يتجاوز 8,500، في حين كان من المفترض دخول 12,000 شاحنة.

كما أشار إلى أن معظم المساعدات كانت طرود غذائية وسلع ثانوية، مما يظهر تلاعبًا واضحًا في الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بالوقود، أشار معروف إلى أن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميًا، مما أثر سلبًا على عمل المستشفيات والخدمات الأساسية. كما حذر من أن الاحتلال يمنع إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات الطبية، مما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال والمرضى.

وطالب معروف الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما ورد في الاتفاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية.

كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

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