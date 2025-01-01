مفوض الاونروا "لازاريني" : غزة جزء من الدولة الفلسطينية وسكانها تعرضوا للتجريد المنهجي من انسايتهم..

القدس المحتلة / سما/



قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا أنه منذ بداية الحرب، تعرض الناس في غزة للتجريد المنهجي من إنسانيتهم.



وقال لازاريني في تصريحات له اليوم "إن الفلسطينيين مهمون، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في غزة وإن حقوقهم وحياتهم ومستقبلهم مهمة ولا يمكن تطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي"

وتابع "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة: “إن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها؛ دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل”.



وتابع "تلتزم فرقنا بالاونروا بمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة للاجئي فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إلينا حتى تصبح المؤسسات الفلسطينية المتمكنة بديلا دائما وقابلا للحياة".



