عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشرعاً استثمارياً، وحقوق شعبنا غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، عدا عن توالي ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الموطنين.

كما عنونت الصحف، على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئاسة: فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وحقوق شعبنا غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة

المالكي يسلم رسالة من الرئيس إلى نظيره الجنوب أفريقي

"المجلس المركزي" يعقد غدا اجتماعا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية

الاحتلال.. جرافات لاقتلاع الحياة

إسبانيا وأيرلندا ترفضان اقتراحا إسرائيليا بخصوص استقبال مواطنين من غزة

مصطفى يبحث مع نظيره المصري تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لأبناء شعبنا

شهيد في المغراقة وغرق مئات خيام النازحين برفح وخان يونس نتيجة الأمطار والرياح الشديدة

الأيام:

ترامب: "إسرائيل ستسلما غزة بعد انتهاء القتال" ولا حاجة لإرسال جنود أميركيين

تكليف جيش الاحتلال بوضع خطة لتهجير سكان غزة تحت عنوان "الهجرة الطوعية"

مصطفى يبحث مع نظيره المصري تعزيز الجهود الإغاثية لقطاع غزة

ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

القتل يتواصل في غزة.. 4 شهداء و8 جرحى

الرئاسة: فلسطين ليست للبيع

توالي الردود الدولية الرافضة للتهجير: غزة جزء من الدولة الفلسطينية

تواصل التدمير والتهجير في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وبلدة طمون

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية جائزة للإرهاب

القدس:

ترمب يهدد بـ "تملك" القطاع

المجلس المركزي يعقد غداً اجتماعا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية

شهيد برصاص الاحتلال في المغراقة.. العواصف تقتلع خيام النازحين

العدوان يتصاعد على جنين وطمون والفارعة

ايرلندا واسبانيا ترفضان مقترحاً اسرائيلياً لاستقبال مهجرين من القطاع

مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

“الأونروا” تحذر من تعرض مئات آلاف النازحين بالقطاع لخطر البرد

نتنياهو: نتعامل مع مقترح ترمب باعتباره خطة "اليوم التالي" للحرب على غزة