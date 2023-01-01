اسرائيل بدأت بوضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة وترامب يؤكد جدية مقترحه..

القدس المحتلة / سما/

أعلنت إسرائيل الخميس أنها بدأت وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة، فيما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحه القاضي بأن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني بعد ترحيل سكّانه رغم الاستهجان الواسع لهذا الطرح.

وما إن أعلنت إسرائيل صباح الخميس عزمها على تسهيل مغادرة الغزيين للقطاع، حتى سارعت حركة حماس إلى المطالبة بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع ترامب “التهجيري”، بينما حذّرت مصر من تداعيات هذه التطورات على الهدنة الهشة في القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أوعزتُ للجيش بإعداد خطة تسمح لأيّ ساكن في غزة يرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أيّ بلد يرغب باستقباله”.

وأضاف “ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو”.

ولا يستطيع سكان غزة حاليا مغادرة القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمّر إلى حدّ كبير بسبب الحرب بين الدولة العبرية وحماس والتي اندلعت بعد هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتسري في القطاع هدنة دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

وطرح ترامب الثلاثاء خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة غريبة وغير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعد ترحيل سكان القطاع إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.

وحاول مسؤولو الإدارة الأميركية الأربعاء التخفيف من وقع هذه الفكرة إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنّ ترامب “لم يتعهّد نشر قوات على الأرض في غزة” أقلّه “في الوقت الحاضر”، بينما أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ الرئيس الجمهوري يريد أن يغادر الفلسطينيون قطاعهم موقتا ريثما تتولّى واشنطن إعادة إعماره.

غير أنّ ترامب عاد الخميس لتأكيد جدّية مقترحه، مشدّدا على أنّ “الولايات المتحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال” وأنّه “لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين” لتنفيذ هذه الفكرة.

وأضاف الملياردير الجمهوري على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل أنّ فلسطينيي القطاع سيهجّرون حتى “يعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا بكثير، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.

– حماس تحذّر –

لكن حماس رأت في تصريحات ترامب “إرادة معلنة لاحتلال القطاع”، مطالبة بعقد قمة عربية عاجلة “لمواجهة مشروع التهجير”.

وقال المتحدث باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم إنّ “تصريحات ترامب مرفوضة قطعا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”.

أضاف أنّ الحركة “تطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير” و”بالتصدّي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير”.

بدورها، حذّرت القاهرة من أنّ دعم الحكومة الإسرائيلية مقترح ترامب قد “يُضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه (…) ويحرّض على عودة القتال” بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنّ القاهرة “ترفض أيّ طرح أو تصوّر يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير”، محذّرة من مخاطر ذلك “على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام”.

وأضافت أنّ القاهرة “ترفض تماما أيّ طرح أو تصور” يقوم على “تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”، مؤكّدة أنّ “مصر لن تكون طرفا فيه”.

وبحسب فانسان شيتاي، أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، فإنّه “ليس من الواقعي أن نتصوّر أنّ هذا العدد الكبير من الناس”، أي أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، “سيغادرون بمحض إرادتهم. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك حتما تحت الإكراه، سواء كان مباشرا أو غير مباشر”.

– “فكرة رائعة” –

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء، وصف نتانياهو فكرة ترامب بأنها “رائعة” وقال إنه يجب “درسها… وتنفيذها”.

وأشار إلى أنّ المبادرة لا تعني بالضرورة أن الفلسطينيين سيغادرون القطاع بشكل دائم.

ورحّب حليفه اليميني المتطرف وزير المال بتسلئيل سموتريتش الخميس باستعداد الجيش “للاضطلاع بدوره في خطة هجرة” سكان غزة “إلى الدول المضيفة”.

وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي”، مذكّرا بـ”حق الفلسطينيين في العيش ببساطة كبشر على أرضهم”.

وبينما قال ترامب أيضا إنه يريد جعل القطاع الفلسطيني “ريفييرا الشرق الأوسط”، أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تموّل “إعادة إعمار غزة”، لكنها ستعمل في هذا الاتجاه مع “شركائها في المنطقة”.

وحذّر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي من أن “أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية سيكون غير مقبول”.

ورفض الأردن والإمارات والسعودية وجامعة الدول العربية الخطة الأميركية، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، اعتبرت إيران الخميس أنّ طرح “التهجير القسري” لسكان غزة “صادم”.

الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي إن على الدول التي تنتقد اقتراح ترامب في شأن غزة، أن تبادر الى عرض اقتراحات لمساعدة القطاع المحاصر والمدمر.

وأضاف “هناك دول في المنطقة تعبر عن قلق كبير. نشجع هذه الدول على التقدم وايجاد حل وجواب لهذه المشكلة”.

– 10 آلاف شاحنة مساعدات –

في الوقت نفسه، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، فيما تستمر المرحلة الأولى التي بدأت في 19 كانون الثاني/يناير ستة أسابيع.

وأعلنت حماس الثلاثاء أن هذه المفاوضات “بدأت”. وقالت إسرائيل إنها سترسل “في نهاية الأسبوع” وفدا إلى قطر، إحدى الدول الثلاث الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.

وأسفرت المرحلة الأولى حتى الآن عن إطلاق سراح 18 رهينة محتجزين في غزة ونحو 600 معتقل فلسطيني لدى إسرائيل، وعن تدفق المساعدات الإنسانية وعودة أكثر من نصف مليون نازح إلى شمال القطاع.

والخميس حضّ برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي و”جميع المانحين” على المساعدة في إطعام سكان غزة وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس، مشددا على أن “حجم الاحتياجات هائل”.

وعبر أكثر من 10 آلاف شاحنة مساعدات الحدود إلى قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف النار في 19 كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الخميس.

ويُفترض أن تشهد المرحلة الثانية الإفراج عن آخر الأسرى الأحياء وإنهاء الحرب، قبل مرحلة ثالثة نهائية مخصصة لإعادة إعمار غزة.

واحتُجز خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 251 شخصا رهائن، كما قتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 47583 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وسط هذه التطورات شنّ الطيران الإسرائيلي ليل الخميس غارات على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري… على موقعين عسكريين كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله داخل لبنان والتي شكلت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف “يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة تموضع ولتسليح حزب الله وذلك بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار”.