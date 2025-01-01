اسرائيل تترقب قرارات حاسمة الاسبوع المقبل حول صفقة الاسرى ..

القدس المحتلة / سما/

من المتوقع اتخاذ قرارات مهمة الأسبوع المقبل، بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة.



سيعقد الكابنيت اجتماعا في بداية الأسبوع، على أن يعقد اجتماع الحكومة مساء الأحد. وفي هذه الاجتماعات سيتم اتخاذ قرارات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وما إذا كان هناك تقدم، وما هو الإطار الذي ستسير عليه المحادثات.

وتستعد إسرائيل لإرسال فريق تفاوض إلى قطر لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى. وسيكون هذا وفد مستوى ثاني وبتفويض محدود.

وفي الوقت نفسه، تعترف إسرائيل بأن حماس تعمل بكل قوة للحفاظ على حكمها في قطاع غزة. تقول صحيفة معاريف.

من ناحية أخرى، أفاد مسؤولون إسرائيليون كبار أن حماس بدأت الاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وبدأ مسؤولون كبار في حركة حماس محادثات مع الوسطاء في قطر ومصر وتركيا.

وبحسب مصادر رفيعة المستوى أبلغت الصحيفة "بعد 18 الشهر الجاري موعد الانتقال إلى المرحلة الدائمة من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، من المتوقع أن تقوم المؤسسة العسكرية بإعادة تعريف قطاع غزة كساحة مركزية.