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طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار

الجمعة 07 فبراير 2025 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج  .

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأثنين: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة من تدني مدة الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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