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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على شرق وجنوب لبنان وتحلق فوق بيروت‎

الجمعة 07 فبراير 2025 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على شرق وجنوب لبنان وتحلق فوق بيروت‎



بيروت/ وكالات/

شن الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء الخميس، غارات على جنوب وشرق لبنان، فيما حلق فوق العاصمة بيروت وضواحيها، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مقاتلات إسرائيلية أغارت على سلسلة جبال لبنان الشرقية في منطقة البقاع (شرق).
وفي قضاء النبطية بمحافظة النبطية جنوب لبنان، شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين استهدفتا الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة، وفق المصدر ذاته. ولم يُعرف على الفور ماذا استهدفت الغارات تحديدا، ولا حصيلتها.
في السياق ذاته، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول برصد تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها ومناطق وسط البلاد.

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