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ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويجمد اصولها في اميركا..

الجمعة 07 فبراير 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويجمد اصولها في اميركا..



وكالات / سما/

 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.

كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

ووقَّع ترامب على هذا الإجراء أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن.

وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

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