وزير الجيش الاسرائيلي ناقش إمكانية تهجير سكان قطاع غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون في النقب

القدس المحتلة / سما/

في ضوء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بحث، مساء اليوم، مع كبار المسؤولين العسكريين، إمكانية خروج سكان قطاع غزة عبر إسرائيل، من ميناء أسدود ومطار رامون.

تضيف الصحيفة أنه في هذه المرحلة، يتعلق الأمر بالسكان الذين سيطلبون ذلك، بعد أن يخضعوا لفحص أمني صارم.

وحضر تقييم كاتس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الجيش ورئيس الأركان المعين إيال زامير، واللواء نيتسان ألون. وتطرق النقاش إلى خطة السماح لسكان غزة بالمغادرة طوعا.

يشار إلى أن كاتس أصدر تعليماته صباح اليوم للجيش "بإعداد خطة للسماح للمغادرة الطوعية لسكان غزة، بما في ذلك ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو" رغم أن إسرائيل لم تتبن رسميا أي خطة من هذا القبيل بعد.