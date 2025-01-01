  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الجيش الاسرائيلي ناقش إمكانية تهجير سكان قطاع غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون في النقب

الخميس 06 فبراير 2025 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي ناقش إمكانية تهجير سكان قطاع غزة عبر ميناء أسدود ومطار رامون في النقب



القدس المحتلة / سما/

 في ضوء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بحث، مساء اليوم، مع كبار المسؤولين العسكريين، إمكانية خروج سكان قطاع غزة عبر إسرائيل، من ميناء أسدود ومطار رامون.

تضيف الصحيفة أنه في هذه المرحلة، يتعلق الأمر بالسكان الذين سيطلبون ذلك، بعد أن يخضعوا لفحص أمني صارم.

وحضر تقييم كاتس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الجيش ورئيس الأركان المعين إيال زامير، واللواء نيتسان ألون. وتطرق النقاش إلى خطة السماح لسكان غزة بالمغادرة طوعا.

يشار إلى أن كاتس أصدر تعليماته صباح اليوم للجيش "بإعداد خطة للسماح للمغادرة الطوعية لسكان غزة، بما في ذلك ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو" رغم أن إسرائيل لم تتبن رسميا أي خطة من هذا القبيل بعد.

الأكثر قراءة اليوم

وجهات جديدة مطروحة في سياق مقترح ترامب لتهجير الغزيين

"هارتس" : ليس لدينا وقت لهراء "ترامب" المختل عقليا ولن يكون هناك ترحيل من غزة …

قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية

"كاتس"يوعز للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة “طواعية” عبر الجو والبحر..

كتابٌ إسرائيليٌّ يفضح جيش الانتقام: تمزيق القرآن الكريم وحرقه أمام الفلسطينيين بغزّة.. سرقة الملابس الداخليّة للنساء الغزّيات

ترامب : إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء الحرب دون الحاجة لارسال جنودنا..

كاتب إسرائيلي حول رؤية ترامب لغزة: تحويل الأنظار عن ما يحدث من تفكك لحكومته

الأخبار الرئيسية

الكشف عن خطة نتنياهو التي قدمها لـ"ترامب" لإنهاء الحرب : مغادرة قادة حماس غزة

"هارتس" : خطة تهجير سكان غزة خطيرة وغير واقعية وترامب يبيعنا أوهاما ...

كتابٌ إسرائيليٌّ يفضح جيش الانتقام: تمزيق القرآن الكريم وحرقه أمام الفلسطينيين بغزّة.. سرقة الملابس الداخليّة للنساء الغزّيات

صحيفة : الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بعدم إدخال أي مساعدات من تركيا إلى غزة

ترامب : إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء الحرب دون الحاجة لارسال جنودنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية