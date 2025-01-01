  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

الخميس 06 فبراير 2025 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

جددت جمهورية مصر العربية، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تكون طرفاً فيها.

وحذرت الخارجية المصرية في بيان لها، من تداعيات التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

كما أكدت ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس "أمر بإعداد خطة تسمح بالخروج الطوعي لسكان غزة من القطاع".

وكتب كاتس على منصة "إكس": "أرحب بخطة ترمب الجريئة.. يجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".

الأكثر قراءة اليوم

وجهات جديدة مطروحة في سياق مقترح ترامب لتهجير الغزيين

واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

"هارتس" : ليس لدينا وقت لهراء "ترامب" المختل عقليا ولن يكون هناك ترحيل من غزة …

قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية

"كاتس"يوعز للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة “طواعية” عبر الجو والبحر..

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

روبيو: عرض ترامب بشأن غزة لم يكن معاديا بل خطوة سخية جدا

الأخبار الرئيسية

"هارتس" : خطة تهجير سكان غزة خطيرة وغير واقعية وترامب يبيعنا أوهاما ...

كتابٌ إسرائيليٌّ يفضح جيش الانتقام: تمزيق القرآن الكريم وحرقه أمام الفلسطينيين بغزّة.. سرقة الملابس الداخليّة للنساء الغزّيات

صحيفة : الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بعدم إدخال أي مساعدات من تركيا إلى غزة

ترامب : إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء الحرب دون الحاجة لارسال جنودنا..

فايننشال تايمز: خطة ترامب لتهجير غزة سخيفة وغير اخلاقية وتعد الأكثر تهورا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية