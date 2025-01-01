إيدي كوهين “يستفز” الأردنيين مجددا: “سنقضي على سلاح الجو ودباباتكم خلال ساعتين”..
الخميس 06 فبراير 2025 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/
عاد الإسرائيلي المتخصص بمناكفة الإردنيين إعلاميا عبر تقنيات التواصل الإجتماعي إيدي كوهين لجرعة إستفزازية جديدة ردا على ما وصفه في تغريدة لوزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي بالرد على إعلان الحرب التهجيرية.
وتداول أردنيون بكثافة التصريح الجديد لإيدي كوهين الذي يعد فيه الاردنيين هذه المرة بتدمير دبابات وسلاح الجو الاردني خلال ساعتين فقط في حال اتخذ الاردن بقرارات بالاعتداء على إسرائيل.
وفي الأثناء تغطية واسعة النطاق مع اقتراحات محددة يقدمها الاردنيون بكثافة للرئيس الامريكي دونالد ترامب ردا على دعوة للتهجير لأبناء قطاع غزة.
ونشر الناشط اوالإعلامي أحمد الطيب على فيسبوك وعبر مجموعات واتساب شريط فيديو مصور يقترح فيه على الرئيس الامريكي ان ينقل يهود إسرائيل اذا كان حريصا عليهم الى الولايات الفارغة من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعهد الطيب بان الشعب الاردني ومعه الفلسطيني لن يقبلا بكل هذه السيناريوهات الخطيرة.
وكان المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ مراد عضايلة قد نشر تغريدة إقترح فيها على ترامب صيغة “لم الشمل” بمعنى نقل 6 ملايين يهودي من فلسطين للعيش مع “حبايبهم” في الولايات المتحدة.
وسادت موجة من الجدل العنيف تحت أكثر من عنوان عبر تقنيات فيسبوك ومجموعات واتساب وكل تقنيات التواصل الاخيرة.
ونشر عبد الله العبادي قائلا “إتخسى يا ترامب” وهي مقوله مشهورة في التراث الاردني كانت تخص الجنرال البريطاني الشهير قبل عدة عقود “كلوب باشا” الذي يلقبه البدو ب”كوبان”.
وفي الأثناء سجالات من كل الاصناف ودعوات الاستعداد لمواجهة خطة الرئيس الامريكي وبرز شريط فيديو للسياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي يطالب فيه الشعب الاردني ومجلس النواب بدعم الملك في موقفه ضد سيناريوهات ترامب.