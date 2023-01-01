ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 47,583 شهيدا، و111,633 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، بأن جثامين 31 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 28 تم انتشالهم من تحت ركام المنازل والطرقات، وشهيد متأثر بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، في حين هناك شهيدا جديدان جراء الخروقات المستمرة.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.