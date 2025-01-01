الشاباك : اعتقلنا خلية من رام الله خططت لتنفيذ عملية على حافلة بالقدس

القدس المحتلة/سما/

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صباح اليوم الخميس، اعتقال "خلية" شبان من رام الله خططوا لتنفيذ عملية على حافلة بالقدس.

وقال الجهاز في بيان له انه اعتقل "خلية" مكونة من نشطاء من فتح وحماس من منطقة رام الله خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، من بينهم" أحمد جاسر علي، ومنذر الشيخ قاسم، وبشير عوض، وعمر تسوباخ، وعلي شويكي."

وزعم تحقيق الشاباك أن "الخلية" خططت لتنفيذ عملية عبر عبوة ناسفة عن بعد، على خلفية العدوان على قطاع غزة. زاعمة أن بعض المعتقلين نفذوا عمليات إطلاق نار خلال العام الماضي انتهت دون وقوع إصابات.

وأشارت مزاعم تحقيقات الشاباك أن المعتقل أحمد جاسر علي قام مع أعضاء "الخلية" بتصنيع عبوة ناسفة وكان يخطط لتنفيذ عملية على حافلة في القدس. مشيرة أنه وفي إطار التحقيق تم مصادرة عبوة ناسفة كانت الخلية قد صنعتها وكان من المقرر إجراء تجربة عليها لاختبار آلية التفعيل عن بعد، بالإضافة إلى سلاح من نوع كارلو.