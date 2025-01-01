بال باي" ترعى منتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي" ومؤتمر "فلسطين الرقمية" ضمن فلسطين الرقمية

رام الله/سما/

تأكيدًا على التزامها بتعزيز التحول الرقمي في فلسطين، أعلنت شركة بال باي عن رعايتها لمنتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي: تطور منظومة التعليم العالي وتحديات مستقبل الأعمال"، الذي نظمه مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، وبالشراكة مع جامعة الأزهر، جامعة بوليتكنيك فلسطين، وجامعة النجاح الوطنية، وبدعم حصري من مجموعة بنك فلسطين وصندوق الاستثمار الفلسطيني. كما شاركت الشركة في مؤتمر "فلسطين الرقمية: انطلاقة نحو التغيير"، الذي عُقد في رام الله بمشاركة وزراء وخبراء دوليين وشركات عاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وشهد الحدثان حضورًا واسعًا، حيث شارك في منتدى الذكاء الاصطناعي أكثر من 450 شخصية من ممثلي الجامعات الفلسطينية والقطاعين العام والخاص، بينما ناقش مؤتمر فلسطين الرقمية سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا المالية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، صرّح السيد ثائر حمايل، المدير العام لشركة بال باي قائلاً: إن مشاركتنا في هذين الحدثين تأتي ضمن جهودنا لتعزيز منظومة التحول الرقمي في فلسطين، حيث نسعى في بال باي إلى توظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتعزز من كفاءة الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي واجه صعوبة في السيولة النقدية."

وأضاف حمايل "نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإنشاء بيئة تكنولوجية متطورة ومستدامة، ونعمل جاهدين على بناء منصات مالية رقمية تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة، مما يساهم في تحقيق شمول مالي واسع وتحفيز الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية."

ركز منتدى "آفاق الذكاء الاصطناعي" على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي، حيث أكد وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم لتعزيز فرص التعلم الرقمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 ألف طالب في غزة ينتظمون في جامعاتهم عبر التعليم الافتراضي.

بدوره، شدد د. عاصم خليل، رئيس جامعة بيرزيت بالوكالة، على أن الثورة الرقمية تتطلب إطلاق برامج أكاديمية متخصصة، مشيرًا إلى برامج الدكتوراه في علم الحاسوب والماجستير في الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى إعداد مختصين قادرين على مواكبة التحولات الرقمية.

مؤتمر فلسطين الرقمية: نحو اقتصاد رقمي شامل

أما في مؤتمر "فلسطين الرقمية"، فقد تحدث وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة عن الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن 80% من المعاملات في غزة أصبحت رقمية، ما يستدعي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا، تامر برانسي، إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، مشددًا على أهمية تقديم حوافز ضريبية ودعم استثماري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اختُتم الحدثان بتوصيات أكدت على:

• تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص لتطوير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

• تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير بنية تحتية متقدمة.

• تعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا المالية لتوفير حلول دفع إلكترونية مبتكرة تخدم الأفراد والشركات.

وأجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية هما مفتاح بناء اقتصاد رقمي حديث في فلسطين، داعين إلى استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم الابتكار الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.