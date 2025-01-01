اسرائيل تستعد لتنفيذ الدفعة الـ5 من صفقة التبادل السبت القادم..

القدس المحتلة/سما/

تستعد اسرائيل لتنفيذ الدفعة الخامسة من المرحلة الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

ووفقا للاتفاق ستنشر حماس حتى الساعة الرابعة من عصر غد لائحة بأسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيتم اطلاق سراحهم بعد غد السبت.

وسترسل اسرائيل وفدا الى الدوحة نهاية الاسبوع الحالي بهدف مناقشة المسائل التقنية المتعلقة بالاستمرار في تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.

وتقرر اتخاذ هذه الخطوة بعد اجتماع مطول عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن اول امس الثلاثاء مع موفد الرئيس الأمريكي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف ومستشار الامن القومي مايك وولتس.