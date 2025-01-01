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الصين:غزة ملك للفلسطينيين وجزء من أراضيهم وليس ورقة مساومة في الصفقات السياسية..

الخميس 06 فبراير 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين:غزة ملك للفلسطينيين وجزء من أراضيهم وليس ورقة مساومة في الصفقات السياسية..



بكين/وكالات/

اكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "قطاع غزة ملك للفلسطينيين وجزء من أراضيهم وليس ورقة مساومة في الصفقات السياسية"، مشددة على أننا "ندعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

واشارت الى أن "الحرب دمرت قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار"، مضيفة "نعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة".

ورأت ان "حكم الفلسطينيين لأرضهم مبدأ مهم يجب الالتزام به في إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وسبق وأن أعربت دول ومنظمات عدّة عن معارضتها واستنكارها لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين.

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