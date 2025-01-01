أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 6 شهداء مواطنين وانتشال 8 جثامين وتصاعد الخروقات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
-الرئيس والعاهل الأردني يؤكدان الرفض الكامل لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير شعبنا من وطنه
-الرئيس والقيادة يعربون عن رفضهم لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير المواطنين خارج وطنهم
-الاحتلال ينفذ تدميرا ممنهجا لكافة مناحي الحياة في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون
-حركة دبلوماسية مكثفة للعاهل الأردني رفضا لتهجير الفلسطينيين قبل أيام من لقائه ترامب
-مصطفى ووزير الخارجية المصري يؤكدان ضرورة تولي الحكومة مهامها في قطاع غزة
-تنديد محلي وعربي ودولي بتصريحات ترمب: فلسطين للفلسطينيين
"الأيام":
-العالم يرفض خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها
-الاحتلال يواصل عدوانه في محافظات الشمال ملحقاً مزيداً من الدمار بالممتلكات والبنى التحتية
- 6 شهداء وانتشال 8 جثامين.. تصاعد الخروقات الإسرائيلية جنوب القطاع
-القاهرة: الرجوب يدعو لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
-المستوطنون يشنون اعتداءات ويوسعون بؤرة في قرية الجفتلك
-مشروع قانون أميركي لحظر مصطلح الضفة الغربية
-البيت الأبيض: ترامب لم يتعهد بوضع قوات أميركية في غزة وان نمول إعادة إعمارها
-غوتيريس يحذر ترامب من التطهير العرقي في غزة
"القدس":
-رفض دولي واسع لخطة ترمب
-الرئيس والقيادة يرفضان خطة ترمب
-ترمب: غزة ستكون "ريفيرا الشرق الأوسط
-الشهيد محمد دراغمة منفذ عملية "حاجز تياسير"
-المنخفض الجوي يستمر اليوم وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية
-إجلاء 104 مرضى من قطاع غزة معظمهم من الأطفال
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