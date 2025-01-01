رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 6 شهداء مواطنين وانتشال 8 جثامين وتصاعد الخروقات الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

-الرئيس والعاهل الأردني يؤكدان الرفض الكامل لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير شعبنا من وطنه

-الرئيس والقيادة يعربون عن رفضهم لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير المواطنين خارج وطنهم

-الاحتلال ينفذ تدميرا ممنهجا لكافة مناحي الحياة في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون

-حركة دبلوماسية مكثفة للعاهل الأردني رفضا لتهجير الفلسطينيين قبل أيام من لقائه ترامب

-مصطفى ووزير الخارجية المصري يؤكدان ضرورة تولي الحكومة مهامها في قطاع غزة

-تنديد محلي وعربي ودولي بتصريحات ترمب: فلسطين للفلسطينيين

"الأيام":

-العالم يرفض خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير سكانها

-الاحتلال يواصل عدوانه في محافظات الشمال ملحقاً مزيداً من الدمار بالممتلكات والبنى التحتية

- 6 شهداء وانتشال 8 جثامين.. تصاعد الخروقات الإسرائيلية جنوب القطاع

-القاهرة: الرجوب يدعو لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

-المستوطنون يشنون اعتداءات ويوسعون بؤرة في قرية الجفتلك

-مشروع قانون أميركي لحظر مصطلح الضفة الغربية

-البيت الأبيض: ترامب لم يتعهد بوضع قوات أميركية في غزة وان نمول إعادة إعمارها

-غوتيريس يحذر ترامب من التطهير العرقي في غزة

"القدس":

-رفض دولي واسع لخطة ترمب

-الرئيس والقيادة يرفضان خطة ترمب

-ترمب: غزة ستكون "ريفيرا الشرق الأوسط

-الشهيد محمد دراغمة منفذ عملية "حاجز تياسير"

-المنخفض الجوي يستمر اليوم وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية

-إجلاء 104 مرضى من قطاع غزة معظمهم من الأطفال

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