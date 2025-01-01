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اليوم 19 لوقف النار في غزة : خروقات مستمرة توقع 3 شهداء والرياح تقتلع خيام النازحين

الخميس 06 فبراير 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 19 لوقف النار في غزة : خروقات مستمرة توقع 3 شهداء والرياح تقتلع خيام النازحين



غزة / سما/

تواصلت الخروقات الاسرائيلية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة اعداد اخرى مع تواصل اطلاق النار في رفح وخان يونس وغيرها من مناطق القطاع.

واستشهد الفتى حمزة الهمص برصاص الاحتلال قرب دوار العودة وسط مدينة رفح فيما استشهد المواطن عدي عادل الدباري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن سليمان الحمايدة (19عاما) متأثر بإصابته اول أيام الهدنة من منطقة الشابورة وسط مدينة رفح.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي قطاع غزة ١٢ شهيدا منهم ٨ شهيد انتشال وأربعة شهداء متأثرين بإصابتهم و ١١ اصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٧٧٥٢ شهيدا و ١١١٦٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

واستشهد مواطن ووقعت عدة اصابات جراء انهيار جدار مبنى على عائلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وادّت الرياح العاتية إلى اقتلاع عشرات الخيام في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأمضى الفلسطينون النازحون ليلتهم في العراء بعد غرق وتطاير عدد من خيام النازحين جراء اشتداد الأمطار والرياح في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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