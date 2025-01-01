غوتيريش: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم ويجب دعم الاونروا..

سما / وكالات /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تقوم على حقه في العيش على أرضه، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وشدد غوتيريش، خلال كلمته في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي تصعيد قد يزيد من تعقيد الأزمة، وإيقاف أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، بما في ذلك التهجير القسري الذي يشكل تطهيرًا عرقيًا.

وأشار إلى تواصل الجهود على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير التمويل الكامل للعمليات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تقدم خدمات الإغاثة الأساسية للاجئين الفلسطينيين.