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طقس فلسطين : انخفاض اخر الخميس وامطار شديدة

الخميس 06 فبراير 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض اخر الخميس وامطار شديدة



رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ليوم الخميس ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة ، لذا يكون الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا ، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة عاصفاً وماطرأ على فترات حيث تسقط بمشيئة الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا .

الجمعة 07/02/2025: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 08/02/2025: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 09/02/2025: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من:

1-شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/بالساعة.

2- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدة الرؤية الأفقية. 4-خطر التزحلق على الطرقات.

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