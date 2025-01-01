  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"كاتس"يوعز للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة “طواعية” عبر الجو والبحر..

الخميس 06 فبراير 2025 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاتس"يوعز للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة “طواعية” عبر الجو والبحر..



أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس صباح اليوم الخميس، أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة ومغادرتهم طواعية.

وتأتي تصريحات كاتس عقب تصريحات ترامب التي قال فيها إنه يخطط لتهجير أهالي غزة الى 3 دول أفريقية.

وقال كاتس" يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم"، مضيفا" أرحب بخطة الرئيس الأميركي ترامب الجريئة".

وأشار كاتس الى أن الخطة ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية فضلا عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.

وقال كاتس الخطة تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة إلى أي مكان في العالم يوافق على قبوله دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها التي وجهت اتهامات لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، مشيرا الى أن هذه الدول ملزمة بموجب القانون بالسماح لأي شخص من غزة بدخول أراضيها، مشيرا" وسوف يتم كشف نفاقها إذا رفضت القيام بذلك".

وقال المتطرف ايتمار بن غفير إن توجيهات كاتس بشأن الخطة "خطوة ضرورية لضمان أمن إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

وجهات جديدة مطروحة في سياق مقترح ترامب لتهجير الغزيين

واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية

مشاهد لحشود الجيش المصري تثير الذعر في إسرائيل (صور وفيديو)

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

الأخبار الرئيسية

"هارتس" : ليس لدينا وقت لهراء "ترامب" المختل عقليا ولن يكون هناك ترحيل من غزة …

عضوان بالكونغرس الأمريكي ينتقدان بشدة مخططات ترامب للاستيلاء على غزة: تهدر دماء جنودنا وتهدد أمننا

اليوم 19 لوقف النار في غزة : خروقات مستمرة توقع 3 شهداء والرياح تقتلع خيام النازحين

نتنياهو يدعم خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

67a3c6974c59b759be2cb04b

وجهات جديدة مطروحة في سياق مقترح ترامب لتهجير الغزيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية