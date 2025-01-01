"كاتس"يوعز للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة “طواعية” عبر الجو والبحر..

أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس صباح اليوم الخميس، أنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة لتهجير أهالي غزة ومغادرتهم طواعية.

وتأتي تصريحات كاتس عقب تصريحات ترامب التي قال فيها إنه يخطط لتهجير أهالي غزة الى 3 دول أفريقية.

وقال كاتس" يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم"، مضيفا" أرحب بخطة الرئيس الأميركي ترامب الجريئة".

وأشار كاتس الى أن الخطة ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية فضلا عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.

وقال كاتس الخطة تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة إلى أي مكان في العالم يوافق على قبوله دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها التي وجهت اتهامات لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، مشيرا الى أن هذه الدول ملزمة بموجب القانون بالسماح لأي شخص من غزة بدخول أراضيها، مشيرا" وسوف يتم كشف نفاقها إذا رفضت القيام بذلك".

وقال المتطرف ايتمار بن غفير إن توجيهات كاتس بشأن الخطة "خطوة ضرورية لضمان أمن إسرائيل".