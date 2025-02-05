وجهات جديدة مطروحة في سياق مقترح ترامب لتهجير الغزيين

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير إسرائيلي بأن ثلاث مناطق طرحت كوجهات محتملة لاستقبال الفلسطينيين في إطار المقترح الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



ووفقا لتقرير أوردته القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء، فإن الدول التي يجري النظر فيها في إطار مقترح ترامب، هي المغرب وأرض البنط (بونتلاند) وأرض الصومال (صومالي لاند).

وأشار التقرير إلى أن بونتلاند وأرض الصومال تسعيان للحصول على اعتراف دولي بسيادتهما على الأراضي الصومالية، في حين يبدي المغرب قلقا بشأن استمرار الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

وقد تكون هذه هي الأوراق التي قد تستخدمها إدارة ترامب لدفع مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، ودفع هذه الجهات لاستقبال الغزيين.

وكانت القناة قد أشارت في تقرير سابق إلى أن ترامب يخطط لنقل 100 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أجنبية مثل ألبانيا وإندونيسيا، في إطار رؤيته لتهجير أهل القطاع.

وأشار التقرير إلى ألبانيا باعتبارها "دولة أوروبية فقيرة بحاجة إلى قوة عاملة، مع إمكانية تقديم حوافز كبيرة لإقناعها باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين" الفلسطينيين.

يذكر أن إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال يسعى للحصول على اعتراف دولي باستقلاله، كما أن منطقة بونتلاند، تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال، وتسعى للانفصال.

وكان ترامب قد أصدر في نهاية ولايته الأولى قرارا نص على اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في إطار "اتفاقات أبراهام" للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

ومساء يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.

وأشار ترامب إلى أنه "إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل السكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع، أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة"، مشددا على أن "الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن".

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

ومن جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف نازح فلسطيني، عادوا إلى شمالي قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هناك توقعات بأن عدد العائدين إلى شمال غزة خلال الأسبوع الماضي، تجاوز 545 ألف فلسطيني، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أنه في المقابل عبر أكثر من 36 ألف فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.