  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية

الأربعاء 05 فبراير 2025 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان الإسرائيلية، أنه وفي أعقاب خطة الرئيس الأمريكي لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، يدرس كبار قادة السلطة الفلسطينية تقديم اقتراح إلى الرئيس محمود عباس يتضمن إسكان الغزيين في الضفة الغربية.

وبحسب المخطط الذي أفصحت عنه القناة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية ستطالب بنقل سكان غزة إلى أراضي الضفة الغربية، مع إضافة شرط بناء مدينة فلسطينية جديدة لهم.

وقد حدد المبادرون إلى الخطة المنطقة الواقعة إلى الغرب من أريحا باعتبارها المكان الذي يمكن فيه إنشاء تلك المدينة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الفلسطينية أعدت قبل تصريح الرئيس الأميركي الليلة الماضية، ولم يقدمها المبادرون بعد إلى رئيس السلطة محمود عباس.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مرعبة..مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست لتشجيع "المغادرة الطوعية" لسكان غزة..

"يديعوت": إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة الى دول ثالثة ليست مصر أو الاردن

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم في الأردن ومصر ودول أخرى

وزير الخارجية الأمريكي: يجب تحرير غزة من حماس وسنجعلها "ريفيرا" الشرق..

العالم يرفض "الفانتازيا" الترامبية بتهجير سكان غزة …

السعودية ترفض خطاب ترامب: نرفض سياسة التهجير ولن نقيم علاقات مع اسرائيل قبل اقامة دولة فلسطينية

مشاهد لحشود الجيش المصري تثير الذعر في إسرائيل (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية

20250205185806afpp-afp_36x98nu.h-730x438

روبيو: عرض ترامب بشأن غزة لم يكن معاديا بل خطوة سخية جدا

photo_2025-02-05_20-29-05

واشنطن تكشف السر وراء اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

البيت الابيض: ترامب لم يتعهد بإرسال قوات لغزة وأوضح أن واشنطن لن تدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع

67a359364c59b72f8206176a

"واشنطن بوست": هل تتحول غزة إلى ساحة تطهير عرقي وصراع دولي؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية