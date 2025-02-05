قناة إسرائيلية تتحدث عن اقتراح فلسطيني لإسكان الغزيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان الإسرائيلية، أنه وفي أعقاب خطة الرئيس الأمريكي لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، يدرس كبار قادة السلطة الفلسطينية تقديم اقتراح إلى الرئيس محمود عباس يتضمن إسكان الغزيين في الضفة الغربية.

وبحسب المخطط الذي أفصحت عنه القناة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية ستطالب بنقل سكان غزة إلى أراضي الضفة الغربية، مع إضافة شرط بناء مدينة فلسطينية جديدة لهم.

وقد حدد المبادرون إلى الخطة المنطقة الواقعة إلى الغرب من أريحا باعتبارها المكان الذي يمكن فيه إنشاء تلك المدينة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الفلسطينية أعدت قبل تصريح الرئيس الأميركي الليلة الماضية، ولم يقدمها المبادرون بعد إلى رئيس السلطة محمود عباس.